O choro de Flávio Dino na reunião de Lula com integrantes dos Três Poderes

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, se emocionou ao tratar das medidas contra a violência nas escolas, durante reunião do presidente Lula (PT) com membros dos Três Poderes para discutir o tema, nesta terça-feira, no Palácio do Planalto, em Brasília. “A vida de uma criança vale a de um país inteiro”, disse Dino com os olhos marejados. “Perecer uma criança é vulnerar toda uma nação”, completou.

A reunião, que contou com a presença de praticamente todos os ministros do governo, a presidente do STF, Rosa Weber, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, e os presidentes da Câmara e do Senado, Artur Lira (PP) e Rodrigo Pacheco (PSD), traçou um painel da situação, mas não apresentou propostas concretas de soluções para o problema.

Durante sua fala, Dino afirmou que os ataques aos colégios não são isolados. “Na verdade, é uma rede criminosa, estruturada para recrutar nossa juventude para o mal”, afirmou. O ministro também destacou que os casos são de caráter nacional, porque não estão “circunscritos a uma região”.

Desde o ataque à escola de Blumenau, há uma semana, o MJSP abriu canal de denúncias contra outras possíveis ofensivas em locais de ensino. Cerca de 7400 denúncias foram recebidas, junto à prisão ou detenção de 225 pessoas e à remoção de 750 perfis que propagavam violências em centros educacionais. O ministério pretende continuar com ações, para deflagrar quem são os principais incentivadores dos massacres.