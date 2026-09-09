O bombardeio de Flávio Dino contra André Mendonça na decisão sobre o chefe da PF

Ministro do STF, Flávio Dino decidiu, nesta quarta, invalidar a decisão de André Mendonça, colega dele no Supremo, que afastou o diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, por suspeitas de obstrução de justiça e monitoramento ilegal de autoridades.

No despacho, Dino promoveu um verdadeiro bombardeio ao colega Mendonça. Veja os principais pontos do despacho de Dino:

Atuação em “causa própria” e conflito de interesses

Dino aponta que André Mendonça é mencionado nos relatórios da Polícia Federal e figura como parte no procedimento instaurado pela Presidência do STF (PET 16.704). Diante disso, questiona se uma parte pode atuar como “juiz de si mesma” e proferir decisão em causa própria motivada por divergências pessoais ou funcionais com a Polícia Federal.

Acolhimento de pedido por parte manifestamente ilegítima

Continua após a publicidade

Dino destaca que a decisão de Mendonça acolheu pleito do Partido Novo, agremiação política que não possui legitimidade no processo penal para requerer medidas cautelares pessoais (art. 282, § 2º, do CPP), além de possuir interesse direto no pleito eleitoral.

Usurpação da competência do Plenário e da Presidência do STF

Dino argumenta que, com o procedimento instaurado pelo presidente do STF (Ministro Edson Fachin) para tratar dos relatórios da PF, caberia unicamente ao plenário apreciar controvérsias sobre essa matéria. A decisão monocrática de Mendonça sobrepôs-se a esse procedimento e usurpou atribuições dos demais ministros e do colegiado pleno.

Continua após a publicidade

Afastamento indevido de agente que cumpria ordem judicial

É ressaltado que o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, limitou-se a cumprir ordens judiciais expedidas pelo ministro Alexandre de Moraes. Assim, Dino sustenta que a medida de afastamento não poderia recair sobre um agente público por atos praticados no cumprimento de ordens judiciais regulares.

Paralisação abusiva da inteligência policial

Continua após a publicidade

A ordem de Mendonça de suspender a produção e o compartilhamento de relatórios de inteligência da PF é criticada por ser inédita e afetar uma atividade essencial da segurança pública. Dino afirma que essa paralisação prejudica o andamento de centenas de investigações em curso no Poder Judiciário, inclusive sob sua própria relatoria.

Julgamento precipitado de relatórios provisórios

Dino aponta que os relatórios de inteligência foram extraídos de inquérito policial ainda em andamento e sem relatório final. Extrair conclusões definitivas de peças provisórias viola as regras do devido processo legal e a estrutura do sistema acusatório.

Continua após a publicidade

Notícia de encontro privado com investigado

Dino faz referência ao fato noticiado de que André Mendonça teria se reunido, nas dependências de uma empresa privada, com Daniel Vorcaro — investigado em processos sob a relatoria do próprio ministro —, mediante intermediação de outros investigados. Para Dino, a situação demonstra ausência de moderação, equilíbrio e prudência republicana necessários à magistratura, sobretudo em período eleitoral.