🗳️ Semana da Democracia: assine o Digital por R$ 5,99/mês e acompanhe análises sobre os rumos do Brasil.
Brasil

O bombardeio de André Mendonça contra Alexandre de Moraes na guerra do STF

Ministro apresentou manifestação nesta terça ao presidente do Supremo, Edson Fachin, respondendo a atos 'ilegais' do colega

Por Robson Bonin Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 set 2026, 10h04 | Atualizado em 22 set 2026, 11h48
Homem de meia-idade, cabelos grisalhos, terno escuro, gravata azul-clara e toga preta, sentado em uma cadeira de couro marrom, gesticulando com a mão direita aberta enquanto fala em um microfone, com um notebook à frente
O ministro André Mendonça, durante sessão do STF (Alejandro Zambrana/STF)
Continua após publicidade
O bombardeio de André Mendonça contra Alexandre de Moraes na guerra do STF Priorizar nos meus resultados Google

O ministro André Mendonça apresentou, nesta terça, um ofício de 76 páginas em que lista uma série de condutas ilegais de Alexandre de Moraes no STF.

No cenário de guerra em que o Supremo está mergulhado há mais de vinte dias, trata-se de um verdadeiro bombardeio ao ministro que tentou usar a Polícia Federal e o Inquérito das Fake News como armas contra o relator das investigações do Banco Master.

No início do mês, Mendonça enviou ao presidente do STF, ministro Edson Fachin, um relatório da Polícia Federal com mais de 200 páginas que revelaram uma possível atuação clandestina de Moraes como informante e conselheiro de Daniel Vorcaro.

Mensagens de celular encontradas pela PF mostram que o banqueiro, preso por fraudes bilionárias, contava com a assistência do ministro do Supremo para tentar influenciar o chefe da PGR, Paulo Gonet, e o diretor da PF, Andrei Rodrigues, a obstruírem investigações.

Siga
Continua após a publicidade

O auxílio luxuoso do ministro do Supremo teria como contrapartida contratos milionários fechados pelo banqueiro com o escritório da família de Moraes. O próprio ministro do Supremo editou um dos arranjos financeiros, como descobriu a PF.

Mendonça tornou o relatório público no dia 1º de setembro, levando Moraes ao olho do furacão da maior crise da história do STF.

Continua após a publicidade

Dias depois, sem explicar as mensagens achadas pela PF, Moraes decidiu incluir Mendonça no Inquérito das Fake News, valendo-se de relatórios clandestinos da Polícia Federal que só ele sabia existirem, e pedir a Fachin a investigação do colega por supostamente adotar atos ilegais na relatoria do caso Master.

O raio-x dos ministros do STF

Continua após a publicidade

Como chefe do STF, Fachin decretou um cessar-fogo ao invalidar a decisão de Moraes, tirar dele a relatoria do caso das Fake News, e dar prazo para que ambos os colegas se manifestassem sobre a troca de acusações.

Na semana passada, Moraes apresentou sua defesa antes da fatídica sessão do STF que fracassou em analisar as provas da PF e expôs ao país um tribunal dividido e marcado por acusações variadas entre seus integrantes. Sobre as mensagens, disse que tudo não passava de “diálogos fantasiosos” de uma investigação “inconstitucional e ilegal” contra ele.

Continua após a publicidade

Nesta terça, Mendonça rebateu com artilharia pesada. Acusou Moraes de usar a Polícia Federal para denunciação caluniosa, obstrução de justiça e intimidação. Chamou os relatórios de inteligência da PF obtidos por Moraes de comprovarem a atuação ilícita da PF contra o tribunal.

A Fachin, Mendonça pediu que Moraes seja investigado por abuso de autoridade e por denunciação caluniosa.

Continua após a publicidade

O ministro também pediu que a PF seja investigada e que os responsáveis pelos relatórios ilegais sejam identificados.

Mendonça solicitou ainda acesso ao Inquérito das Fake News para investigar atos ilegais de Moraes no procedimento sigiloso que já dura mais de sete anos na Corte.

Mendonça também pediu que a investigação proposta por Moraes contra ele seja arquivada: “conclui-se pela absoluta ausência de qualquer elemento apto a embasar as alegações formuladas, de modo leviano e irresponsável, pelo Ministro Alexandre de Moraes, em face deste ministro”.

Publicidade
TAGS:
Radar
Supremo Tribunal Federal - STF
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
SEMANA DA DEMOCRACIA

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$71,88, equivalente a R$5,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).