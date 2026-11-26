As tentativas de invasão registradas pela empresa de segurança Verisure em outubro significaram um crescimento de 33,6% em relação às registradas no mesmo mês do ano anterior.

No mesmo período, a participação dessas tentativas no total de ocorrências passou de 53,9% para 60,3%.

Já os acionamentos de SOS tiveram uma redução de 20,9%, enquanto outros tipos de pedidos registraram aumento de 15,9%.

A empresa tem mais de 300 mil clientes em 595 cidades do país.