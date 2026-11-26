O aumento no número de tentativas de invasão de residências
Dados da Verisure apontam crescimento de 33,6% entre outubro de 2025 e deste ano
As tentativas de invasão registradas pela empresa de segurança Verisure em outubro significaram um crescimento de 33,6% em relação às registradas no mesmo mês do ano anterior.
No mesmo período, a participação dessas tentativas no total de ocorrências passou de 53,9% para 60,3%.
Já os acionamentos de SOS tiveram uma redução de 20,9%, enquanto outros tipos de pedidos registraram aumento de 15,9%.
A empresa tem mais de 300 mil clientes em 595 cidades do país.