O aumento nas apostas durante a Copa do Mundo

Durante a Copa do Mundo, foram realizadas 2,09 milhões de apostas esportivas, contra 1,7 milhão no mês anterior, um crescimento de 16,5%.

Os dados são da Pagsmile, empresa que fornece a tecnologia para 40 sites de apostas de vários países.

O Brasil concentrou 879 mil transações, o equivalente a 41,36% do total registrado no período. Na sequência aparecem México, com 604 mil pedidos (28,40%); Chile, com 545 mil (25,63%); e Colômbia, com cerca de 66 mil transações (3,12%).

O volume de dinheiro movimentado nesse período foi de 38,4 milhões de dólares, um aumento de 36% em relação aos 28,11 milhões do mês anterior.