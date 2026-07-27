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Brasil

O aumento nas apostas durante a Copa do Mundo

Plataforma registrou crescimento de 16,5% de pedidos

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 jul 2026, 08h30
A taça da Copa do Mundo FIFA e uma bola de futebol branca e preta sobre o gramado verde de um estádio vazio, com arquibancadas ao fundo
Bola da final e a taça da Copa do Mundo de 2026 (adidas/Divulgação)
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Durante a Copa do Mundo, foram realizadas 2,09 milhões de apostas esportivas, contra 1,7 milhão no mês anterior, um crescimento de 16,5%.

Os dados são da Pagsmile, empresa que fornece a tecnologia para 40 sites de apostas de vários países.

O Brasil concentrou 879 mil transações, o equivalente a 41,36% do total registrado no período. Na sequência aparecem México, com 604 mil pedidos (28,40%); Chile, com 545 mil (25,63%); e Colômbia, com cerca de 66 mil transações (3,12%).

O volume de dinheiro movimentado nesse período foi de 38,4 milhões de dólares, um aumento de 36% em relação aos 28,11 milhões do mês anterior.

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