O aumento de creches com espaço de amamentação em São Paulo

A Secretaria Municipal de Educação de São Paulo alcançou a marca de 1.566 creches certificadas com o Selo CEI Amigo do Peito, o equivalente a 61% de todas as unidades que atendem crianças de zero a três anos na rede municipal.

Criado em 2018, o programa incentiva a continuidade da amamentação mesmo após o ingresso da criança na creche. As unidades orientam as famílias sobre a retirada, o armazenamento e o envio do leite materno congelado, oferecem espaços de acolhimento para as mães e desenvolvem ações de incentivo ao aleitamento.

Em 2026, a campanha registrou um avanço na adesão das unidades participantes, demonstrando maior engajamento das equipes nos três eixos avaliados pelo programa: acolhimento às famílias, preparação das equipes e adequação dos ambientes para favorecer a manutenção do aleitamento materno.

Além da ampliação das unidades certificadas, a prefeitura fortaleceu a Rede Amigos do Peito, que já formou mais de mil embaixadoras, profissionais responsáveis por disseminar e fortalecer a cultura do aleitamento materno dentro das unidades educacionais.