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O aumento de creches com espaço de amamentação em São Paulo

Quase dois terços das unidades receberam selo da prefeitura que reconhece práticas de incentivo ao aleitamento materno

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 jul 2026, 13h30
Sete mulheres amamentam seus bebês em um encontro ao ar livre. Quatro estão sentadas em um banco, duas no chão e uma em uma rede. Todas sorriem e interagem, transmitindo um clima de apoio e comunidade. O chão é de blocos de concreto, e há vegetação ao fundo
Espaço de amamentação em creche  (./Divulgação)
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A Secretaria Municipal de Educação de São Paulo alcançou a marca de 1.566 creches certificadas com o Selo CEI Amigo do Peito, o equivalente a 61% de todas as unidades que atendem crianças de zero a três anos na rede municipal.

Criado em 2018, o programa incentiva a continuidade da amamentação mesmo após o ingresso da criança na creche. As unidades orientam as famílias sobre a retirada, o armazenamento e o envio do leite materno congelado, oferecem espaços de acolhimento para as mães e desenvolvem ações de incentivo ao aleitamento.

Em 2026, a campanha registrou um avanço na adesão das unidades participantes, demonstrando maior engajamento das equipes nos três eixos avaliados pelo programa: acolhimento às famílias, preparação das equipes e adequação dos ambientes para favorecer a manutenção do aleitamento materno.

Além da ampliação das unidades certificadas, a prefeitura fortaleceu a Rede Amigos do Peito, que já formou mais de mil embaixadoras, profissionais responsáveis por disseminar e fortalecer a cultura do aleitamento materno dentro das unidades educacionais.

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