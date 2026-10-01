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Brasil

O aumento das buscas no Google sobre o Senado no RJ

Procuras sobre “candidatos ao Senado” triplicaram no Google no estado do Rio de Janeiro (+200%) na última semana

Por Gabriel Sabóia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 out 2026, 16h01
Duas pessoas em primeiro plano, uma mulher negra de cabelo cacheado e blusa vermelha falando ao microfone, e um homem branco de terno azul e gravata vinho também falando ao microfone
Benedita da Silva (PT) e Marcelo Crivella (Republicanos): favoritos ao Senado pelo Rio  (Divulgação/Divulgação)
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O aumento das buscas no Google sobre o Senado no RJ Priorize VEJA no Google

As buscas sobre “candidatos ao Senado” triplicaram no Google no estado do Rio de Janeiro (+200%) na última semana. Ainda nesse período, as consultas sobre “senador RJ” e “senadora RJ” subiram +190% e +450% no estado.

Na Busca do Google, no Rio, nos últimos sete dias, os candidatos mais buscados foram, em ordem: Benedita da Silva (PT), Pedro Paulo (PSD), Carlos Jordy (PL), Monica Benício (PSOL), Carlos Portinho (PL) e Marcelo Crivella (Republicanos).

As buscas no Google não indicam intenção de voto (e sim apenas a curiosidade das pessoas), e o sentimento das consultas, inclusive, também pode ser negativo ou neutro, e não apenas positivo, ou seja, favorável ao candidato.

O levantamento do Google Trends mostra também quais foram as perguntas mais buscadas sobre a disputa para o Senado no estado do Rio de Janeiro nos últimos sete dias. “Quais são os candidatos a senador?” é uma das perguntas da lista.

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As perguntas mais buscadas no Google no estado do Rio de Janeiro nos últimos sete dias:

– Quais são os candidatos a senador?

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– O que o senador faz?
– Posso votar em senador de outro estado?
– Quanto ganha um senador?
– Romário é senador?

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