O aumento das buscas no Google sobre o Senado em São Paulo

As buscas sobre “candidatos ao Senado” mais que dobraram no Google, nos últimos sete dias no estado de São Paulo (+130%). Ainda nesse período, as consultas sobre “senador SP” e “senadora SP” subiram +170% e +400% no estado.

Os candidatos mais buscados na plataforma foram, em ordem: Guilherme Derrite, Simone Tebet, André do Prado e Marina Silva. Nesta segunda-feira (28), Ricardo Salles anunciou a desistência da candidatura ao Senado.

As buscas no Google não indicam intenção de voto (e sim apenas o interesse das pessoas), e o sentimento das consultas, inclusive, também pode ser negativo ou neutro, e não apenas positivo, ou seja, favorável ao candidato.

O levantamento do Google Trends mostra também quais foram as perguntas mais buscadas sobre a disputa para o Senado no estado de São Paulo nos últimos sete dias.

Continua após a publicidade

“Posso votar em senador de outro estado” é uma das perguntas da lista.

As perguntas mais buscadas no Google no estado de São Paulo nos últimos sete dias

Continua após a publicidade

– Quem são os candidatos a senador por São Paulo?

– São quantas vagas para senador em 2026?

Continua após a publicidade

– O que faz um senador?

– Posso votar em senador de outro estado?

– Quem está na frente para senador em São Paulo?