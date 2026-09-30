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Brasil

O aumento das buscas no Google sobre o Senado em São Paulo

Buscas sobre “candidatos ao Senado” mais que dobraram no Google, nos últimos sete dias no estado

Por Gabriel Sabóia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 set 2026, 17h01
Quatro candidatos políticos sorrindo para a câmera, da esquerda para a direita: Marina Silva com óculos e colar vermelho, Simone Tebet com blazer azul e blusa branca, André do Prado com barba e terno escuro, e Guilherme Derrite com terno escuro e camisa branca
Marina Silva, Simone Tebet, André do Prado e Guilherme Derrite: candidatos ao Senado em São Paulo (Alexson Oliveira/Vibra Digital/Divulgação)
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O aumento das buscas no Google sobre o Senado em São Paulo Priorize VEJA no Google

As buscas sobre “candidatos ao Senado” mais que dobraram no Google, nos últimos sete dias no estado de São Paulo (+130%). Ainda nesse período, as consultas sobre “senador SP” e “senadora SP” subiram +170% e +400% no estado.

Os candidatos mais buscados na plataforma foram, em ordem: Guilherme Derrite, Simone Tebet, André do Prado e Marina Silva. Nesta segunda-feira (28), Ricardo Salles anunciou a desistência da candidatura ao Senado.

As buscas no Google não indicam intenção de voto (e sim apenas o interesse das pessoas), e o sentimento das consultas, inclusive, também pode ser negativo ou neutro, e não apenas positivo, ou seja, favorável ao candidato.

O levantamento do Google Trends mostra também quais foram as perguntas mais buscadas sobre a disputa para o Senado no estado de São Paulo nos últimos sete dias.

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“Posso votar em senador de outro estado” é uma das perguntas da lista.

As perguntas mais buscadas no Google no estado de São Paulo nos últimos sete dias

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– Quem são os candidatos a senador por São Paulo?
– São quantas vagas para senador em 2026?

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– O que faz um senador?
– Posso votar em senador de outro estado?
– Quem está na frente para senador em São Paulo?

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