O áudio bomba de Luciano Hang mandando demitir professores em SC

Por Robson Bonin 22 out 2022, 16h08

A campanha do PT em Santa Catarina começou a divulgar neste fim de semana um áudio de 2018 do empresário Luciano Hang, um dos principais aliados de Jair Bolsonaro, dizendo coisas pesadas contra professores.

As falas se passaram, segundo a campanha petista, numa reunião do empresário da Havan com o secretário da Fazenda catarinense Paulo Eli.

“Atrasa o salário, atrasa o salário. Paulo, vai me desculpar, atrasa o salário, demita (…) vocês tão pensando só no imposto de vocês pra pagar o diabo dos professor. Demite a metade”, disse Hang.

A fala seria, segundo a campanha petista, uma resposta a cobrança de impostos do governo contra o empresário tendo com justificativa do governo a necessidade de pagar os salários dos professores.