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Brasil

O apoio de Gilmar Mendes ao diretor-geral da PF

Corporação passa por crise após afastamento de delegados que atuavam em investigação sobre Banco Master

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 nov 2026, 13h38
Homem calvo de óculos, vestindo toga preta sobre terno azul e gravata clara, sentado em uma cadeira de couro mostarda, com expressão séria, olhando para a frente. Ao fundo, uma bandeira do Brasil e um tecido escuro. Ele está em um ambiente formal, com microfone e notebook à frente
O ministro Gilmar Mendes, durante sessão do STF  (Gustavo Moreno/STF)
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O ministro Gilmar Mendes, do STF, defendeu nesta quarta-feira o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, em meio a uma crise na corporação. Para Gilmar, Andrei conduz o órgão com “integridade e independência”.

A crise na PF ocorreu após o afastamento de dois delegados que atuavam na investigação sobre o Banco Master. A medida foi criticada pela ADPF, associação de delegados, e o Ministério da Justiça cobrou explicações.

Nesta quarta, Gilmar foi ao X para manifestar apoio ao diretor-geral.

“Andrei Rodrigues, delegado de carreira que dedicou mais de duas décadas de sua vida ao Brasil, tem conduzido a Polícia Federal com integridade e independência. Sua postura republicana à frente da corporação dá a medida de seu caráter”, afirmou.

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Para o ministro, “a autonomia da Polícia Federal precisa ser preservada, e isso inclui a competência do diretor-geral para promover mudanças administrativas legítimas, inspiradas no melhor interesse público”.

“A trajetória de Andrei não deixa dúvida sobre a lisura de suas decisões de gestão. Registro meu apoio e meu reconhecimento pelos serviços que vem prestando ao país”, concluiu.

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