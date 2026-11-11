O apoio de Gilmar Mendes ao diretor-geral da PF

O ministro Gilmar Mendes, do STF, defendeu nesta quarta-feira o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, em meio a uma crise na corporação. Para Gilmar, Andrei conduz o órgão com “integridade e independência”.

A crise na PF ocorreu após o afastamento de dois delegados que atuavam na investigação sobre o Banco Master. A medida foi criticada pela ADPF, associação de delegados, e o Ministério da Justiça cobrou explicações.

Nesta quarta, Gilmar foi ao X para manifestar apoio ao diretor-geral.

“Andrei Rodrigues, delegado de carreira que dedicou mais de duas décadas de sua vida ao Brasil, tem conduzido a Polícia Federal com integridade e independência. Sua postura republicana à frente da corporação dá a medida de seu caráter”, afirmou.

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Para o ministro, “a autonomia da Polícia Federal precisa ser preservada, e isso inclui a competência do diretor-geral para promover mudanças administrativas legítimas, inspiradas no melhor interesse público”.

“A trajetória de Andrei não deixa dúvida sobre a lisura de suas decisões de gestão. Registro meu apoio e meu reconhecimento pelos serviços que vem prestando ao país”, concluiu.