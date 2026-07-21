O alívio concedido para Moraes a quase 50 réus do 8 de Janeiro
Em intervalo de poucos dias, ministro revogou obrigação de tornozeleira e recolhimento noturno para 48 suspeitos de participar dos atos golpistas
O ministro Alexandre de Moraes, do STF, revogou nos últimos dias a obrigação de usar tornozeleira eletrônica e o recolhimento noturno e aos fins de semana de 49 réus ou condenados pelos atos golpistas do 8 de Janeiro.
Todas as decisões foram proferidas na última semana, em diferentes ações penais.
Em decisões quase idênticas, Moraes considerou que os réus vinham “cumprindo todas as medidas cautelares, sem notícias de graves descumprimentos”, o que permitiria uma reavaliação das obrigações.
Outras cautelares seguem valendo, como a proibição de deixar o país e de usar redes sociais
Essas condições foram impostas quando os réus foram soltos da prisão, para aguardar seu julgamento em liberdade.