O alívio concedido para Moraes a quase 50 réus do 8 de Janeiro

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O ministro Alexandre de Moraes, do STF, revogou a tornozeleira eletrônica e o recolhimento noturno de 49 réus e condenados pelos atos de 8 de Janeiro. As decisões, tomadas na última semana, consideram o cumprimento das cautelares. Proibições de deixar o país e usar redes sociais permanecem. Entenda os detalhes dessa reavaliação.

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O ministro Alexandre de Moraes, do STF, revogou nos últimos dias a obrigação de usar tornozeleira eletrônica e o recolhimento noturno e aos fins de semana de 49 réus ou condenados pelos atos golpistas do 8 de Janeiro.

Todas as decisões foram proferidas na última semana, em diferentes ações penais.

Em decisões quase idênticas, Moraes considerou que os réus vinham “cumprindo todas as medidas cautelares, sem notícias de graves descumprimentos”, o que permitiria uma reavaliação das obrigações.

Outras cautelares seguem valendo, como a proibição de deixar o país e de usar redes sociais

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Essas condições foram impostas quando os réus foram soltos da prisão, para aguardar seu julgamento em liberdade.

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