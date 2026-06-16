O alerta da PF a Mendonça contra liberdade a pai de Vorcaro

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A Polícia Federal alertou o STF sobre o risco da soltura de Henrique Vorcaro, pai do banqueiro Daniel Vorcaro, e de um operador, indicando a provável retomada de atividades da “Turma”, grupo que intimidava opositores. O ministro Mendonça liberou o relatório, e a Segunda Turma do STF discute a manutenção da prisão.

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A Polícia Federal (PF) fez um alerta ao ministro André Mendonça, do STF, sobre a possível liberdade de Henrique Vorcaro, pai do banqueiro Daniel Vorcaro, que está preso desde maio.

De acordo com a PF, caso Henrique e e o operador de jogo do bicho Manoel Mendes Rodrigues sejam liberados, “há fortes elementos que indicam que serão retomados os contatos com os demais integrantes da ‘Turma’ e, consequentemente, viabilizada a continuidade de sua atuação notoriamente ilícita”.

A “Turma”, segundo a investigação, é um grupo de intimidava e ameaçava opositores de Daniel Vorcaro. A PF afirma que Rodrigues eram líder de um braço do grupo no Rio de Janeiro, enquanto Henrique demandava serviços e viabilizava pagamentos.

O alerta foi feito um relatório parcial sobre o conteúdo do celular de Rodrigues, enviado a Mendonça no início do mês.

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O ministro retirou o sigilo do material nesta terça-feira, horas antes da Segunda Turma retomar o julgamento sobre a manutenção da prisão.

Mendonça e Luiz Fux já votaram pela continuidade da medida, enquanto Gilmar Mendes havia pedido vista.