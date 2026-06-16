O alerta da PF a Mendonça contra liberdade a pai de Vorcaro
Segunda Turma do STF analisa continuidade da prisão de empresário Henrique Vorcaro
A Polícia Federal (PF) fez um alerta ao ministro André Mendonça, do STF, sobre a possível liberdade de Henrique Vorcaro, pai do banqueiro Daniel Vorcaro, que está preso desde maio.
De acordo com a PF, caso Henrique e e o operador de jogo do bicho Manoel Mendes Rodrigues sejam liberados, “há fortes elementos que indicam que serão retomados os contatos com os demais integrantes da ‘Turma’ e, consequentemente, viabilizada a continuidade de sua atuação notoriamente ilícita”.
A “Turma”, segundo a investigação, é um grupo de intimidava e ameaçava opositores de Daniel Vorcaro. A PF afirma que Rodrigues eram líder de um braço do grupo no Rio de Janeiro, enquanto Henrique demandava serviços e viabilizava pagamentos.
O alerta foi feito um relatório parcial sobre o conteúdo do celular de Rodrigues, enviado a Mendonça no início do mês.
O ministro retirou o sigilo do material nesta terça-feira, horas antes da Segunda Turma retomar o julgamento sobre a manutenção da prisão.
Mendonça e Luiz Fux já votaram pela continuidade da medida, enquanto Gilmar Mendes havia pedido vista.