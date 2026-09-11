O acervo que Fachin herdou junto com inquérito das fake news
Presidente do STF também tornou-se responsável por procedimentos relacionados que estavam com Moraes
Ao assumir a relatoria do inquérito das fake news, o presidente do STF, Edson Fachin, também recebeu uma série de procedimentos relacionados que estavam sob responsabilidade de Alexandre de Moraes.
São ao menos 19 processos, parte deles em segredo de justiça.
A lista inclui inquéritos antigos contra o ex-presidente Jair Bolsonaro que Moraes deixou de molho até casos recentes, como a denúncia da PGR contra o blogueiro Paulo Figueiredo Filho e investigações sobre bloqueios de estradas após as eleições de 2022.
Na portaria que retirou Moraes do caso, Fachin estabeleceu que irá analisar todos os procedimentos e que depois os remeterá para a PF e a PGR “para oferecimento da denúncia ou requerimento do arquivamento”.