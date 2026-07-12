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Nunes Marques vai receber representantes de institutos de pesquisa e de big techs no TSE

Reuniões buscam alinhar procedimentos e condutas para divulgação de levantamentos de intenção de voto e coibir a propagação de fake news

Por Robson Bonin Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 jul 2026, 14h01
O presidente do TSE, Nunes Marques
O presidente do TSE, Nunes Marques (Luiz Roberto/TSE)
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Nunes Marques vai receber representantes de institutos de pesquisa e de big techs no TSE Priorizar nos meus resultados Google

Presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o ministro Nunes Marques vai se reunir, nesta semana, com representantes de institutos de pesquisa e de plataformas de redes sociais.

Os encontros, marcados para terça e quinta-feira, têm o objetivo de discutir regras para levantamentos de intenção de voto, no caso dos institutos, e planos para combater a desinformação, o discurso de ódio e a propagação de fake news durante o período eleitoral nas redes sociais.

As regras sobre pesquisas tornaram-se foco de debate no país, depois de o presidente do TSE ter suspendido a divulgação de uma pesquisa da AtlasIntel em maio. O caso, que ainda está em análise no tribunal, provocou críticas e reclamações sobre censura aos dados, que seriam desfavoráveis a Flávio Bolsonaro, pré-candidato ao Planalto pelo PL.

A questão das redes sociais, por outro lado, é importante porque o TSE desmontou a estrutura criada na gestão de Alexandre de Moraes para monitorar e tirar do ar postagens consideradas irregulares. Críticas por eventuais abusos e uma verdadeira batalha política em torno do trabalho dessa estrutura levaram a gestão de Cármen Lúcia a buscar uma nova forma de abordar o tema.

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