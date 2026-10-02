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Brasil

Nunes Marques reconsidera decisão e autoriza telões em comícios de Lula

Presidente do TSE ressaltou que equipamento só pode ser utilizado para transmitir atos, e não como 'peças publicitárias autônomas'

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 2 out 2026, 11h15 | Atualizado em 2 out 2026, 11h32
Homem de pele clara, cabelos curtos e grisalhos, vestindo toga preta com detalhes vermelhos, terno azul-marinho, camisa branca e gravata azul clara estampada, sentado em uma cadeira vermelha, com um microfone à frente, em um ambiente com cortinas vermelhas ao fundo
O presidente do TSE, Nunes Marques (Leobark Rodrigues/TSE)
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Nunes Marques reconsidera decisão e autoriza telões em comícios de Lula Priorize VEJA no Google

O presidente do TSE, Nunes Marques, reconsiderou uma decisão e autorizou a campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a utilizar telões em seus comícios.

Na segunda-feira, o ministro havia impedido a utilização de painéis eletrônicos durante os atos, porque se assemelham a outdoors, que são proibidos.

Agora, contudo, Nunes Marques aceitou um recurso apresentado pela coligação de Lula e concordou que há uma diferença entre transmitir o comício e utilizar os equipamentos para exibir outras peças de campanha.

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“É necessário distinguir o painel utilizado como peça publicitária autônoma do telão empregado para transmitir, ao público reunido no local, as imagens do ato político em andamento. Na primeira hipótese, o equipamento constitui o próprio veículo da publicidade impugnada. Na segunda, serve à visualização do comício e integra os meios pelos quais a reunião se torna perceptível aos participantes”, explicou.

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O ministro permitiu o uso para “transmissão, em tempo real e de forma contínua durante o ato, de suas imagens ao público presente”. Continua vedado, no entanto, o “emprego dos equipamentos como peças publicitárias autônomas com efeito visual de outdoor, inclusive mediante exibição de imagens, nomes, números, slogans ou pedidos de voto em substituição à transmissão do evento”.

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