Nunes Marques defende processo eleitoral após Flávio falar em ‘fraude’

O presidente do TSE, Nunes Marques, defendeu o processo eleitoral brasileiro após o senador e candidato derrotado a presidente Flávio Bolsonaro afirmar, sem provas, que houve “fraude”.

Nunes Marques declarou que “as eleições 2026 transcorreram dentro da mais absoluta normalidade e com respeito aos ditames legais e constitucionais”.

O magistrado também disse que a população “foi às urnas e legitimamente escolheu seus representantes”.

Nunes Marques não mencionou Flávio diretamente, mas sua nota foi divulgada horas após o senador publicar uma carta falando em “fraude eleitoral”, sem apresentar nenhuma prova de irregularidade.

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A principal reclamação do candidato derrotado foi a prorrogação do fim da votação, decidida pelo ministro Cristiano Zanin, do STF. Entretanto, apenas 34 mil votos foram computados após as 17h, enquanto a vantagem do presidente reeleito Luiz Inácio Lula da Silva foi de mais de quatro milhões de votos.

Na nota desta quarta-feira, Nunes Marques afirmou que, “mesmo diante da instabilidade na reta final de votação, graças às medidas adotadas e à competência dos técnicos do Tribunal, foi possível avançar com a apuração e entregar um pleito com segurança”.

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O presidente do TSE também disse que “todos os questionamentos feitos dentro do devido processo legal serão analisados e respondidos”.