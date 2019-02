Número de mortes no desastre de Brumadinho sobe para 134

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais e a Defesa Civil do estado atualizaram de 121 para 134 o número de mortos no rompimento da Barragem I da Vale, em Brumadinho (MG). Desse total, 120 já tiveram a identidade confirmada pelas autoridades. Além disso, 199 pessoas ainda permanecem desaparecidas e 394 foram localizadas.

Depois de as buscas serem parcialmente interrompidas na manhã desta segunda-feira, 4, por causa da chuva na região de Brumadinho, o porta-voz dos bombeiros, tenente Pedro Aihara, disse que a previsão de chuva para os próximos dias não deverá representar um obstáculo, uma vez que parte do efetivo ainda está trabalhando no que chamam de “área quente” – região mais afetada pelo fluxo de lama e onde há maior chance de vítimas serem encontradas.

Ainda de acordo com Aihara, devido ao deslocamento da lama, foi possível encontrar três corpos de vítimas perto do que as equipes acreditam ter sido o vestiário da mineradora Vale. Um bote dos bombeiros busca vestígios de corpos no Rio Paraopeba.

Segundo o tenente, quinze máquinas deverão auxiliar nas buscas da força-tarefa estruturada no local. De acordo com a Polícia Civil, já foram coletadas 522 amostras de DNA de familiares de desaparecidos para que os mortos sejam identificados.