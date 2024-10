Novo plano diretor da USP prevê metrô dentro da Cidade Universitária

O novo plano diretor da Universidade de São Paulo (USP) para o campus do Butantã, que está em fase final de elaboração, prevê uma nova estação de metrô dentro da Cidade Universitária. A futura estação Universidade de São Paulo deve integrar a Linha 22-Marrom do Metrô, que ligará a cidade de Cotia, na região metropolitana, à atual estação Sumaré, na zona oeste da capital, passando também pelo município de Osasco e outros pontos do bairro de Pinheiros. A linha está em fase inicial de estudos, de acordo informações do Metrô, e ainda não tem previsão de licitação ou início das obras.

Pela proposta desenhada para o plano diretor, a nova estação deverá ficar na Av. Prof. Luciano Gualberto, próxima à Reitoria e à Praça do Relógio. A versão definitiva do plano ainda precisa ser aprovada. De acordo com os organizadores, o campus e o Metrô têm mantido conversas nessa elaboração.

Durante a construção da Linha 4-Amarela, chegou-se a pensar na possibilidade de levar uma estação para dentro ou perto da Cidade Universitária, mas os projetos não avançaram e a estação mais perto foi colocada na Av. Vital Brasil, onde foi inaugurada, em 2012, a Estação Butantã. Os alunos da USP têm acesso à estação por linhas de ônibus circulares, com direito a passagem gratuita.

A comunidade da USP debate atualmente as diretrizes que deverão compor a nova edição do plano diretor a disciplinar as políticas públicas voltadas para a Cidade Universitária bem como à integração com os bairros e comunidades do entorno. Ampliar a acessibilidade ao campus e a circulação interna para pedestres, bicicletas e transporte público é um dos eixos abordados pelo plano, que inclui também políticas voltadas à ampliação de serviços, segurança, uso e preservação do patrimônio, sustentabilidade e outros. Todas as propostas estão apresentadas na página da USP sobre o plano diretor.

Ao longo de setembro foram realizadas audiências públicas, abertas à comunidade, e, agora, as propostas estão em fase de consolidação para elaboração da versão final. A previsão é ter o projeto definitivo aprovado e apresentado até dezembro.

O projeto da Linha 22-Marrom foi anunciado em 2022 pelo Metrô, quando foi aberta a licitação para a elaboração do anteprojeto da linha, já prevendo uma estação para a Cidade Universitária. De acordo com o Relatório Integrado de 2023 do Metrô, a Linha 22-Marrom teve no ano passado o início das fases de elaboração do anteprojeto de engenharia e do estudo de impacto ambiental.