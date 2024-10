Nove ônibus são sequestrados no Rio e usados como barricada

Nove ônibus foram sequestrados na Estrada do Itanhangá, na região da Muzema, Zona Oeste da cidade do Rio, nesta quarta-feira, 16. Os veículos foram estacionados pelos criminosos de modo a bloquear a via nos dois sentidos, e têm sido usados como barricadas, em resposta a uma operação do Bope, que acontece em uma comunidade local. Os passageiros e motoristas, contudo, foram liberados e, até o momento, não há registros de feridos.

Nas redes sociais, o Centro de Operações Rio disparou aviso sobre a interdição da via por “ocorrência policial na altura da Comunidade Vila da Paz, em ambos os sentidos”. As polícias Civil e Militar foram acionadas, e estão no local. Já a Rio Ônibus, que reúne as empresas responsáveis pelo transporte coletivo, afirmou em nota que “todas as linhas que circulam pela região estão sofrendo desvios de itinerário”.

Na capital carioca, o sequestro de ônibus tem sido um problema recorrente. Em outubro do ano passado, um motim também na Zona Oeste da cidade fez com que 35 veículos fossem sequestrados e queimados. Nos últimos 12 meses, foram 132, nas contas da Rio Ônibus.

“A recorrência dos casos reiteram a necessidade de ações efetivas por parte das autoridades de segurança pública do Rio de Janeiro. É preciso, com urgência, garantir o direito de ir e vir do cidadão”, afirmou a entidade.

A ação desta quarta, segundo as informações divulgadas até o momento, foi feita em resposta a uma operação policial na comunidade da Tijuquinha, que fica próxima ao local onde os ônibus foram estacionados. O sequestro dos veículos teria sido feito para retardar a ação policial, em forma de barricadas. Como informou a Polícia Militar, em nota, equipes do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) atuam na favela para “evitar disputas territoriais entre grupos rivais na região”.

“Durante a ação, criminosos atravessaram ônibus na principal via da região, a fim de atrapalhar a operação que está em curso. Policiais do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) e do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão (RECOM) estão reforçando o policiamento no entorno da comunidade, além de auxiliarem na desobstrução da via”, completou a corporação.