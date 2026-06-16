Nova pesquisa mostra como está a disputa entre Tarcísio e Haddad em SP

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), tem 46% das intenções de voto contra 33% do ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT) no primeiro turno. A nova pesquisa Real Time Big Data foi divulgada nesta terça-feira, 16.

Na comparação com a pesquisa Real Time Big Data anterior, publicada em março, Tarcísio oscilou 1 ponto percentual para baixo e Haddad cresceu 2 pontos — ambas as variações se enquadram na margem de erro de 2 pontos percentuais. No limite do levantamento atual, a vantagem do atual governador sobre o petista fica entre 9 e 13 pontos.

Na sequência, tecnicamente empatados na terceira posição, aparecem o deputado federal Kim Kataguiri (Missão), com 8% das intenções de voto, e o ex-prefeito de Santo André Paulo Serra (PSDB), com 6%. Votos brancos e nulos somam 4% do eleitorado, e outros 3% não souberam ou preferiram não responder à pesquisa.

Governador — 1º turno (cenário 1)

Continua após a publicidade

Tarcísio de Freitas (Republicanos): 46% (era 47%)

Fernando Haddad (PT): 33% (era 31%)

Kim Kataguiri (Missão): 8% (não variou)

Paulo Serra (PSDB): 6% (era 7%)

Nulo/Branco: 4% (não variou)

Não sabe/não respondeu: 3% (não variou)

Na sondagem sem Kim Kataguiri, que deve decidir ainda em junho se permanecerá na corrida estadual ou buscará um novo mandato na Câmara, Tarcísio cresce para 49% do eleitorado paulista e Serra sobe para 10%. Neste cenário, Haddad mantém os mesmos 33% das intenções de voto.

Governador — 1º turno (cenário 2)

Continua após a publicidade

Tarcísio de Freitas (Republicanos): 49%

Fernando Haddad (PT): 33%

Paulo Serra (PSDB): 10%

Nulo/Branco: 4%

Não sabe/não respondeu: 4%

Ainda conforme o levantamento publicado hoje, Fernando Haddad encabeça a tabela de rejeição eleitoral para o governo de São Paulo, com 36%. O ex-ministro petista é seguido por Tarcísio, considerado inviável para 30% dos entrevistados.

Rejeição eleitoral — São Paulo

Continua após a publicidade

Fernando Haddad (PT): 36%

Tarcísio de Freitas (Republicanos): 30%

Kim Kataguiri (Missão): 25%

Paulo Serra (PSDB): 18%

Poderia Votar em Todos: 2%

Não sabe/não respondeu: 2%

A pesquisa Real Time Big Data ouviu 2.000 eleitores no estado de São Paulo entre os dias 13 e 15 de junho de 2026. A margem de erro é estimada em 2 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código SP-09734/2026.