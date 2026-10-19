Nova pesquisa eleitoral mostra como está a disputa pelo governo do Tocantins

Um levantamento divulgado nesta segunda-feira, 19, pelo Instituto Paraná Pesquisas mostra como estão as intenções de voto para o segundo turno no governo do Tocantins. Segundo os números divulgados, o deputado federal Vicentinho Junior (PSDB) ultrapassou a sua adversária, a senadora Professora Dorinha (União Brasil) e tem chances de se eleger no próximo domingo, 25.

Na simulação do segundo turno, o tucano aparece com 56,5% dos votos válidos, contra 43,5% da adversária — uma diferença de treze pontos. No recorte geral, a diferença entre ambos é um pouco menor: Vicentinho aparece com 52,5% das das intenções de voto, contra 40,4% de Dorinha. Brancos e nulos somam 4,1%, enquanto os que não souberam ou não quiseram responder são 3%.

No primeiro turno, a senadora ficou na frente: ela teve 45,52% dos votos dos eleitores do Tocantins, enquanto o deputado teve 43,94%. Em duas semanas de campanha, a liderança se inverteu.

Potencial eleitoral

Essa mesma pesquisa também mediu o potencial eleitoral dos dois candidatos ao governo do Tocantins — uma estatística que engloba o dado de rejeição.

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Em relação à Professora Dorinha, 43,5% dos entrevistados disseram que não votariam nela de jeito nenhum (número que é normalmente usado para medir a rejeição), enquanto 30,5% disseram que votariam nela com certeza e 24,7% afirmam que “poderiam votar”. Os demais entrevistados não a conhecem o suficiente ou não responderam.

No caso do seu adversário Vicentinho Junior, 34,8% dos entrevistados disseram que não votariam nele de jeito nenhum, enquanto 45,3% afirmaram que votariam nele com certeza. Na pesquisa, 18,7% dizem que podem dar seu voto a ele, enquanto os demais afirmam que não o conhecem ou não souberam responder.

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Sobre a pesquisa

O levantamento do Paraná Pesquisas ouviu 1.500 eleitores do Tocantins entre os dias 14 e 17 de outubro deste ano. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais, que podem oscilar tanto para mais quanto para menos. O nível de confiança da pesquisa é de 95%.