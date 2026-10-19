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Brasil

Nova pesquisa eleitoral mostra como está a disputa pelo governo do Tocantins

Levantamento do Instituto Paraná Pesquisas mostra que Vicentinho Junior (PSDB) está na frente de adversária, Professora Dorinha (União Brasil)

Por Isabella Alonso Panho Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 out 2026, 17h05 | Atualizado em 19 out 2026, 18h02
Mulher de cabelos castanhos e jaqueta verde com pedrarias fala em microfone, ao lado de homem de terno cinza e gravata verde, também falando em microfone
A senadora Dorinha Seabra e o deputado federal Vicentinho Júnior (Carlos Moura/Agência Senado e Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados)
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Um levantamento divulgado nesta segunda-feira, 19, pelo Instituto Paraná Pesquisas mostra como estão as intenções de voto para o segundo turno no governo do Tocantins. Segundo os números divulgados, o deputado federal Vicentinho Junior (PSDB) ultrapassou a sua adversária, a senadora Professora Dorinha (União Brasil) e tem chances de se eleger no próximo domingo, 25.

Na simulação do segundo turno, o tucano aparece com 56,5% dos votos válidos, contra 43,5% da adversária — uma diferença de treze pontos. No recorte geral, a diferença entre ambos é um pouco menor: Vicentinho aparece com 52,5% das das intenções de voto, contra 40,4% de Dorinha. Brancos e nulos somam 4,1%, enquanto os que não souberam ou não quiseram responder são 3%.

No primeiro turno, a senadora ficou na frente: ela teve 45,52% dos votos dos eleitores do Tocantins, enquanto o deputado teve 43,94%. Em duas semanas de campanha, a liderança se inverteu.

Potencial eleitoral

Essa mesma pesquisa também mediu o potencial eleitoral dos dois candidatos ao governo do Tocantins — uma estatística que engloba o dado de rejeição.

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Em relação à Professora Dorinha, 43,5% dos entrevistados disseram que não votariam nela de jeito nenhum (número que é normalmente usado para medir a rejeição), enquanto 30,5% disseram que votariam nela com certeza e 24,7% afirmam que “poderiam votar”. Os demais entrevistados não a conhecem o suficiente ou não responderam.

No caso do seu adversário Vicentinho Junior, 34,8% dos entrevistados disseram que não votariam nele de jeito nenhum, enquanto 45,3% afirmaram que votariam nele com certeza. Na pesquisa, 18,7% dizem que podem dar seu voto a ele, enquanto os demais afirmam que não o conhecem ou não souberam responder.

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Sobre a pesquisa

O levantamento do Paraná Pesquisas ouviu 1.500 eleitores do Tocantins entre os dias 14 e 17 de outubro deste ano. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais, que podem oscilar tanto para mais quanto para menos. O nível de confiança da pesquisa é de 95%.

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