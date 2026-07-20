Norton Abrasivos expande programa de logística reversa

A empresa Norton ampliou o alcance do seu programa de logística reversa de abrasivos industriais, batizado de Giro Sustentável. Lançado em 2021 como uma iniciativa interna de sustentabilidade, o projeto passou a atender também clientes parceiros e hoje chega a 59 municípios do estado de São Paulo.

O Giro Sustentável é estruturado em quatro etapas: a instalação de coletores nos clientes parceiros, a coleta de discos de corte e desbaste, rebolos e aparas de lixas pós-uso, a reciclagem dos grãos abrasivos recolhidos e a reinserção dessa matéria-prima em novos produtos da Norton. Todo o processo é acompanhado por certificado oficial de destinação dos resíduos.

As emissões de CO₂ associadas à produção do grão reciclado são cerca de 20% menores em comparação ao grão virgem equivalente, segundo análise interna de ciclo de vida realizada pela empresa.

A adesão ao Giro Sustentável é gratuita para os clientes: todas as despesas do programa são absorvidas pela Norton.

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A empresa faz parte do grupo Saint-Gobain e fornecendo soluções para cortar, modelar e finalizar diversos tipos de materiais.