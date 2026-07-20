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Brasil

Norton Abrasivos expande programa de logística reversa

Iniciativa de economia circular alcançou 59 municípios de São Paulo

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 jul 2026, 09h30
Caixa de coleta de materiais recicláveis da Norton Saint-Gobain, com o texto Coletas para um mundo melhor, ao lado de um banner branco e verde-água com o logo 350 Years Young e um vaso de planta com um extintor de incêndio vermelho. Pessoas desfocadas ao fundo
Ponto de coleta da Norton (./Divulgação)
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A empresa Norton ampliou o alcance do seu programa de logística reversa de abrasivos industriais, batizado de Giro Sustentável. Lançado em 2021 como uma iniciativa interna de sustentabilidade, o projeto passou a atender também clientes parceiros e hoje chega a 59 municípios do estado de São Paulo.

O Giro Sustentável é estruturado em quatro etapas: a instalação de coletores nos clientes parceiros, a coleta de discos de corte e desbaste, rebolos e aparas de lixas pós-uso, a reciclagem dos grãos abrasivos recolhidos e a reinserção dessa matéria-prima em novos produtos da Norton. Todo o processo é acompanhado por certificado oficial de destinação dos resíduos.

As emissões de CO₂ associadas à produção do grão reciclado são cerca de 20% menores em comparação ao grão virgem equivalente, segundo análise interna de ciclo de vida realizada pela empresa.

A adesão ao Giro Sustentável é gratuita para os clientes: todas as despesas do programa são absorvidas pela Norton.

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A empresa faz parte do grupo Saint-Gobain e fornecendo soluções para cortar, modelar e finalizar diversos tipos de materiais.

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