Ciro Nogueira anuncia representação contra Janones na Câmara

Atualizado em 18 out 2022, 08h02 - Publicado em 18 out 2022, 07h59

Chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira anunciou nesta terça a apresentação de uma representação no Conselho de Ética da Câmara contra o deputado André Janones, aliado de Lula na corrida ao Planalto. O partido de Nogueira, o PP, acusa Janones de agir com “irresponsabilidade” e “inconsequência” nas redes sociais durante a campanha, desvirtuando fatos e espalhando fake news.

Recentemente, a campanha de Jair Bolsonaro pediu ao TSE que bloqueie todas as contas do deputado nas redes sociais até o fim da eleição, sob a alegação de que ele compartilha “conteúdo sabidamente falso”.

“A defesa da democracia é uma pauta desta eleição. Passa pelo combate às fake news e a autonomia do Legislativo”, diz Nogueira.

A representação do PP começou a tomar corpo ainda no fim de semana, quando Nogueira anunciou que o partido iria para cima de Janones. O movimento contra o aliado de Lula tem peso porque o chefe da Câmara também é do partido de Nogueira e aliado de Bolsonaro.