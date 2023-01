No Rio, Castro escolhe segundo colocado para o comando do MP

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), reconduziu ao cargo o atual Procurador Geral de Justiça, Luciano Mattos. A decisão, que causou reação negativa em parte dos Ministério Público do Rio, fora antecipada por Veja, no final do ano passado.

Mattos foi o segundo colocado na lista tríplice definida pelo MP. Em carta, o governador sustenta que não é obrigado a atender ao critério de escolher o mais bem posicionado. No caso, foi a procuradora Leila Costa Mattos. É tradição a definição do governador acolher a escolha do órgão.

Alinhado o governador, Mattos será o chefe do MP do Rio pelo próximo biênio. Casos como as investigações sobre o escândalo da Fundação Ceperj e sobre as rachadinhas, envolvendo deputados e o senador Flávio Bolsonaro estão nas mãos dos procuradores.