No Dia da Amazônia, 90% das reservas indígenas sofrem com seca

Nove em cada dez Terras Indígenas (TIs) na região da Amazônia Legal foram atingidas pela seca histórica que toma conta do país. De acordo com os dados da InfoAmazônia, dos 388 territórios, 358 (92%) enfrentam o problema, o que impacta diretamente no dia a dia das populações locais, que estão com falta de comida e água. Em julho do último ano, a seca afetava 260 reservas, 38% a menos do que em 2024. Dezessete TIs vivem secas classificadas como extremas, contra apenas uma em 2023.

O Amazonas é o estado mais abalado, onde estão localizadas 146 das reservas. Na TI do Cacau do Tarauacá, no município de Envira, a seca é severa. Com o baixíssimo nível das águas, a comunidade local Kulina está improvisando canais e pontes para se locomover na lama, onde antes havia rios navegáveis.

Neste ano, o efeito El Niño, fenômeno que contribui para o aquecimento fora do normal do oceano Pacífico, combinado com o aquecimento do Atlântico Norte inibiu a formação de nuvens e reduziu drasticamente as chuvas na Amazônia.