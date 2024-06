Nível do Guaíba volta a cair e atinge o menor patamar em um mês

O nível do Guaíba voltou a cair neste domingo, 2, e chegou a 3,49 metros, o menor patamar em um mês. O lago está abaixo da cota de inundação desde sábado.

As fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul levaram o Guaíba a uma cheia recorde de 5,33 metros em 5 de maio, superando a histórica enchente de 1941, quando o lago alcançou 4,76 metros.

Dos outros rios importantes da região, o único que está acima da cota de inundação é o Gravataí. O rio está em 4,96 metros, acima do limite de 4,75 metros.

A Defesa Civil do RS atualizou os números da tragédia climática no estado em boletim neste domingo. De acordo com o órgão, são 172 mortos e 42 desaparecidos. No total, 37.328 pessoas seguem em abrigos e outras 580.111 seguem fora de suas casas por causa das enchentes.