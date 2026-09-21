NFL no Maracanã: Rio terá esquema especial de segurança, trânsito e transporte

Pela primeira vez, o Rio de Janeiro vai receber um jogo da Liga Nacional de Futebol Americano, a NFL. O pontapé inicial entre Dallas Cowboys e Baltimore Ravens está marcado para às 17h25 do próximo domingo, 27, no Maracanã. Será apenas o terceiro jogo da liga esportiva mais popular dos Estados Unidos em solo brasileiro. A prefeitura e o governo do estado anunciaram um plano operacional com cerca de 900 agentes municipais e 600 estaduais — entre policiais civis, militares e bombeiros.

Planejamento de segurança

Segundo o governo do estado, os policiais estarão nas ruas entre os dias 21 e 28 de setembro. Durante esse período, diversas atrações foram distribuídas pela cidade, como a galeria temática da liga no Shopping Leblon e a bola gigante de futebol americano na Praia de Botafogo. Os policiais também vão escoltar as delegações dos times do Aeroporto do Galeão até os hotéis. Entre jogadores, técnicos e outros membros do staff, as delegações dos times da NFL podem chegar a 200 integrantes.

Segundo a prefeitura, para auxiliar na segurança do estádio, será montada uma estrutura da 18ª DP (Praça da Bandeira) no Maracanã. Também vão ser utilizados drones para fazer o monitoramento aéreo da região. Ainda segundo a prefeitura, cerca de 900 agentes municipais vão trabalhar na limpeza, no trânsito e no direcionamento do transporte.

Funcionamento do transporte

No dia do jogo, vias próximas ao estádio serão gradualmente interditadas a partir das 10 horas, como a Avenida Rei Pelé, que será fechada às 11 horas. O governo promete a liberação das vias até 23 horas, cerca de duas horas após o término da partida. A partir das 19 horas do dia anterior, sábado, 26, não será permitido estacionar nos arredores do estádio.

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O MetrôRio vai aumentar a oferta de trens em operação no dia da partida durante o horário usual de funcionamento aos domingos (das 7 às 23 horas). Algumas linhas de ônibus serão desviadas, principalmente para a Rua Mariz e Barros e a Rua Gonzaga Bastos, para as linhas que seguem em direção à Zona Norte; e para a Rua São Francisco Xavier, para as que vão rumo ao Centro e à Zona Sul.

Instruções para o dia do jogo

Para entrar no estádio, serão permitidas bolsas transparentes de plástico, vinil ou PVC, com dimensões máximas de 30,5 x 15,25 x 30,5 cm, incluindo mochilas, pochetes e sacolas transparentes. O comunicado da prefeitura adverte que não será admitida a entrada com garrafas de vidro, objetos perfurocortantes, fogos de artifício ou materiais incendiários, armas de fogo ou brancas e materiais de marketing não autorizados.

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A previsão é de que os portões sejam abertos às 13h25, quatro horas antes do início da partida. O MetrôRio orienta ainda que os torcedores cheguem cedo ao evento e, na saída do estádio, façam a dispersão com calma.

NFL no Brasil

Será a terceira partida da NFL em solo brasileiro. No ano passado, a Neo Química Arena, do Corinthians, recebeu Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs em São Paulo. No ano anterior, o mesmo estádio recebeu Philadelphia Eagles e Green Bay Packers. O jogo no Rio será o primeiro de três que a liga norte-americana prometeu para a cidade nos próximos cinco anos. A segunda partida está marcada para o ano que vem, no mesmo palco e, além do jogo, foram prometidos shows de Ricky Martin e Pedro Sampaio.

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