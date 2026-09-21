🗳️ Semana da Democracia: assine o Digital por R$ 5,99/mês e acompanhe análises sobre os rumos do Brasil.
Brasil

NFL no Maracanã: Rio terá esquema especial de segurança, trânsito e transporte

Estádio vai receber Dallas Cowboys e Baltimore Ravens no próximo domingo

Por Gustavo Villela 21 set 2026, 20h09 | Atualizado em 21 set 2026, 20h10
Homens e uma mulher em reunião numa sala com telão exibindo o logo NFL Rio Game 2024 e o Cristo Redentor. Na parede, Prefeitura do Rio e Centro de Operações e Resiliência
A apresentação do planejamento operacional para o dia do jogo ocorreu nesta segunda, 21 (Marco Antonio Lima/Divulgação)
Continua após publicidade
NFL no Maracanã: Rio terá esquema especial de segurança, trânsito e transporte Priorizar nos meus resultados Google

Pela primeira vez, o Rio de Janeiro vai receber um jogo da Liga Nacional de Futebol Americano, a NFL. O pontapé inicial entre Dallas Cowboys e Baltimore Ravens está marcado para às 17h25 do próximo domingo, 27, no Maracanã. Será apenas o terceiro jogo da liga esportiva mais popular dos Estados Unidos em solo brasileiro. A prefeitura e o governo do estado anunciaram um plano operacional com cerca de 900 agentes municipais e 600 estaduais — entre policiais civis, militares e bombeiros.

Planejamento de segurança

Segundo o governo do estado, os policiais estarão nas ruas entre os dias 21 e 28 de setembro. Durante esse período, diversas atrações foram distribuídas pela cidade, como a galeria temática da liga no Shopping Leblon e a bola gigante de futebol americano na Praia de Botafogo. Os policiais também vão escoltar as delegações dos times do Aeroporto do Galeão até os hotéis. Entre jogadores, técnicos e outros membros do staff, as delegações dos times da NFL podem chegar a 200 integrantes.

Segundo a prefeitura, para auxiliar na segurança do estádio, será montada uma estrutura da 18ª DP (Praça da Bandeira) no Maracanã. Também vão ser utilizados drones para fazer o monitoramento aéreo da região. Ainda segundo a prefeitura, cerca de 900 agentes municipais vão trabalhar na limpeza, no trânsito e no direcionamento do transporte.

Funcionamento do transporte

No dia do jogo, vias próximas ao estádio serão gradualmente interditadas a partir das 10 horas, como a Avenida Rei Pelé, que será fechada às 11 horas. O governo promete a liberação das vias até 23 horas, cerca de duas horas após o término da partida. A partir das 19 horas do dia anterior, sábado, 26, não será permitido estacionar nos arredores do estádio.

Siga
Continua após a publicidade

O MetrôRio vai aumentar a oferta de trens em operação no dia da partida durante o horário usual de funcionamento aos domingos (das 7 às 23 horas). Algumas linhas de ônibus serão desviadas, principalmente para a Rua Mariz e Barros e a Rua Gonzaga Bastos, para as linhas que seguem em direção à Zona Norte; e para a Rua São Francisco Xavier, para as que vão rumo ao Centro e à Zona Sul.

Instruções para o dia do jogo

Para entrar no estádio, serão permitidas bolsas transparentes de plástico, vinil ou PVC, com dimensões máximas de 30,5 x 15,25 x 30,5 cm, incluindo mochilas, pochetes e sacolas transparentes. O comunicado da prefeitura adverte que não será admitida a entrada com garrafas de vidro, objetos perfurocortantes, fogos de artifício ou materiais incendiários, armas de fogo ou brancas e materiais de marketing não autorizados.

Continua após a publicidade

A previsão é de que os portões sejam abertos às 13h25, quatro horas antes do início da partida. O MetrôRio orienta ainda que os torcedores cheguem cedo ao evento e, na saída do estádio, façam a dispersão com calma.

NFL no Brasil

Será a terceira partida da NFL em solo brasileiro. No ano passado, a Neo Química Arena, do Corinthians, recebeu Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs em São Paulo. No ano anterior, o mesmo estádio recebeu Philadelphia Eagles e Green Bay Packers. O jogo no Rio será o primeiro de três que a liga norte-americana prometeu para a cidade nos próximos cinco anos. A segunda partida está marcada para o ano que vem, no mesmo palco e, além do jogo, foram prometidos shows de Ricky Martin e Pedro Sampaio.

Continua após a publicidade

 

Publicidade
TAGS:
Bombeiros
Esporte
Estádio do Maracanã
NFL
Polícia Militar
Rio de Janeiro
Transportes
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
SEMANA DA DEMOCRACIA

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$71,88, equivalente a R$5,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).