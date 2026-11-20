Neymar explica provocação com dança inspirada em música de Virginia
Jogador comentou brincadeira da torcida rival após rumores de envolvimento com influenciadora
Neymar resolveu se manifestar após ser provocado com uma música em homenagem a Virginia Fonseca durante a partida entre Santos e Coritiba, realizada na quarta-feira, 18, no estádio Couto Pereira, em Curitiba. Enquanto o jogador se aquecia em campo, os alto-falantes tocaram Alô, Virginia, parceria do grupo Chocolate com a Turma do Pagode. A escolha foi interpretada como uma provocação ao atacante, que, nos últimos dias, teve o nome envolvido em rumores de um suposto affair com a influenciadora. Em vez de ignorar a música, Neymar entrou na brincadeira e fez a coreografia.
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Nesta quinta-feira, 19, o jogador comentou o episódio em uma publicação no Instagram. “É um jogo mental! Isso eles fizeram de propósito para me desestabilizar e não conseguiram. 3 pontos quem levou foi o Santos”, escreveu, em referência à vitória do time paulista por 1 a 0.