Neymar resolveu se manifestar após ser provocado com uma música em homenagem a Virginia Fonseca durante a partida entre Santos e Coritiba, realizada na quarta-feira, 18, no estádio Couto Pereira, em Curitiba. Enquanto o jogador se aquecia em campo, os alto-falantes tocaram Alô, Virginia, parceria do grupo Chocolate com a Turma do Pagode. A escolha foi interpretada como uma provocação ao atacante, que, nos últimos dias, teve o nome envolvido em rumores de um suposto affair com a influenciadora. Em vez de ignorar a música, Neymar entrou na brincadeira e fez a coreografia.

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Nesta quinta-feira, 19, o jogador comentou o episódio em uma publicação no Instagram. “É um jogo mental! Isso eles fizeram de propósito para me desestabilizar e não conseguiram. 3 pontos quem levou foi o Santos”, escreveu, em referência à vitória do time paulista por 1 a 0.