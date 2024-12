Neonazista brasileiro é condenado após postar emojis de Hitler

A Justiça Federal condenou Welker de Oliveira Guerreiro, de 33 anos, em segunda instância, por fazer apologia ao nazismo. Em 2015, ele criou a página “Misanthropic Division Brasil” – em referência ao grupo paramilitar ucraniano de extrema-direita que nasceu em 2014 –, onde postou imagens de incitação ao nazismo, incluindo uma foto com nove pessoas com rostos cobertos por emojis do rosto de Adolf Hitler.

A página foi criada em uma rede social russa e promovia ideais neonazistas, como evidenciado por uma das imagens em que uma pessoa usava uma camiseta com o nome “Impacto Hooligan”, um grupo neonazista. O conteúdo compartilhado promovia ideologia de ódio, o que levou à sua condenação por apologia ao nazismo, um crime no Brasil.

Welker foi condenado pela 5ª Turma do TRF-SP a dois anos de reclusão, mas a pena foi substituída por prestação de serviços comunitários e o pagamento de um salário-mínimo para uma entidade assistencial. Em primeira instância, ele havia sido condenado a quatro anos de prisão em regime fechado, mas a sentença foi reduzida.

A defesa do réu argumenta que ele nunca utilizou a página “Misanthropic Division Brasil” para interagir com outras pessoas ou para manter contato com membros de organizações criminosas. Além disso, os advogados sustentam que ele não incitou discriminação ou preconceito, afirmando que não houve qualquer dano a terceiros. Contudo, como o processo já transitou em julgado, a condenação é definitiva e não cabe mais recurso.

