Mulher morre após ter o corpo queimado pelo ex-namorado

Uma mulher de 46 anos morreu nesta quarta-feira, três dias após ter o corpo queimado pelo ex-namorado em Franca, interior de São Paulo. Vera Lúcia Coutinho estava dentro de seu carro na porta de casa, na rua Antônio Constantino, no Jardim Guanabara, na tarde do último domingo (19), quando foi surpreendida pelo ex-namorado, que tinha uma garrafa pet cheia de álcool.

Segundo testemunhas, o homem, que não aceitava o fim do relacionamento, jogou o líquido e ateou fogo ao corpo de Vera. Ele fugiu depois do crime. Maria Aparecida Coutinho, mãe da vítima, testemunhou o ataque e sofreu queimaduras leves ao tirar a filha do carro. Ela contou que estava na calçada quando o ex-namorado, José Velório Fonseca Mendes, de 32 anos, chegou com uma mochila nas costas.

Em seguida, ele retirou a garrafa da bolsa e, questionado sobre o que tinha dentro, informou ser água. “Quando minha filha saiu de casa, entrou no carro e colocou o cinto, ele foi rápido, jogou o álcool e pôs fogo”, conta. Para a polícia, Mendes responderá por feminicídio, pois houve premeditação do crime. Ele teve a prisão requisitada à Justiça, mas está foragido.