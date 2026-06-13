Mulher morre ao ser lançada sem cordas em salto de rope jump

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Dois homens fugiram do local, mas acabaram presos ao serem localizadas na mata por uma equipe do helicóptero Águia. No total, seis foram detidos pela Polícia Militar. A informação é do g1. Em nota na tarde deste sábado, a PM afirmou que junto do Corpo de Bombeiros atende desde as 9h55 da manhã ocorrência de queda de pessoa na trilha. De acordo com a polícia, no momento do salto, “não teria sido realizada a correta fixação dos equipamentos de segurança, o que resultou em uma queda de grande altura, causando politraumatismo”.

A vítima recebeu os primeiros socorros de pessoas presentes na trilha. O Samu foi acionado e constatou o óbito dela no local. Ao chegar à Ponte do Esqueleto, após a tragédia, o noivo da mulher passou mal e precisou ser socorrido.

A delegacia de Limeira investiga o caso. Nas imagens, intrutores vestem camisas com os nomes das empresas Entre Cordas e Ih Voei.