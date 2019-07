Mulher empurra Padre Marcelo Rossi de palco durante missa

Marcelo Rossi estava no local para a missa de encerramento do acampamento “Por Hoje Não” (PHN). Por volta das 14h50, a mulher, que participava do evento, conseguiu furar a segurança, invadiu o palco por trás e empurrou o padre, que caiu da estrutura (Veja o vídeo abaixo).

Padre Marcelo Rossi sofreu agressão enquanto celebrava missa na TV Canção Nova. Estamos aguardando o pronunciamento oficial da instituição para mais informações sobre o estado de saúde do Padre. Rezemos por ele. pic.twitter.com/rYknE2MlqC — Cooperadores da Verdade (@oscooperadores) July 14, 2019