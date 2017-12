Mulher é morta em ônibus por falar alto e acordar passageira

Uma mulher foi morta após uma discussão em um ônibus no centro de Belo Horizonte (MG), nesta segunda-feira (11). Segundo informações da Polícia Militar de MG, a suspeita irritou-se com o volume da conversa da vítima enquanto cochilava e as duas começaram uma discussão.

Ainda conforme a polícia, antes de descer do ônibus, a suspeita golpeou o tórax de Valdete Lopes Queiroz, de 49 anos, com um estilete. Em seguida, fugiu em direção à rodoviária da cidade. Uma equipe médica foi chamada para ajudar a vítima no local. Ela chegou a ser levada a um Pronto Socorro, mas não resistiu aos ferimentos.

O ônibus onde o crime ocorreu era equipado com câmaras de segurança e o seu conteúdo já foi solicitado pela polícia para análise e para identificar a suspeita, que esta foragida. O canivete utilizado por ela foi apreendido e o caso já foi registrado na Central de Flagrantes II (Ceflan) da Polícia Civil de Minas Gerais.