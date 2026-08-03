Mulher de Rogério de Andrade põe cargo de rainha da Mocidade à disposição

Fabíola Andrade não quer ser mais rainha de bateria da Mocidade Independente de Padre Miguel. Casada com o contraventor Rogério de Andrade, ela estaria cansada da missão. Hoje sob o comando de Gustavo Andrade, filho de Rogério, a escola da zona oeste do Rio segue enfrentando problemas administrativos e financeiros.

Rogério está preso sob acusação de ser mandante do homicídio qualificado de Fernando de Miranda Iggnácio, em novembro de 2020, em um heliporto no Recreio dos Bandeirantes. Ele se encontra no presídio federal de Campo Grande (MS).

O cargo de rainha deve ser posto à venda no mercado, já que Anitta não deu uma posição definitiva sobre o convite para assumir o lugar. Segundo o Extra, Fabíola, mãe de dois filhos de Rogério, continua fazendo visitas semanais ao marido, em encontros monitorados.

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