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Brasil

Mulher de Rogério de Andrade põe cargo de rainha da Mocidade à disposição

Fabíola Andrade não deve mais se dedicar ao posto no próximo Carnaval

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 ago 2026, 10h00 | Atualizado em 3 ago 2026, 11h07
Fabíola de Andrade, rainha de bateria da Mocidade e mulher de Rogério de Andrade
Fabíola de Andrade, rainha de bateria da Mocidade e mulher de Rogério de Andrade (Instagram @afabioladeandrade/Reprodução)
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Mulher de Rogério de Andrade põe cargo de rainha da Mocidade à disposição Priorizar nos meus resultados Google

Fabíola Andrade não quer ser mais rainha de bateria da Mocidade Independente de Padre Miguel. Casada com o contraventor Rogério de Andrade, ela estaria cansada da missão. Hoje sob o comando de Gustavo Andrade, filho de Rogério, a escola da zona oeste do Rio segue enfrentando problemas administrativos e financeiros.

Rogério está preso sob acusação de ser mandante do homicídio qualificado de Fernando de Miranda Iggnácio, em novembro de 2020, em um heliporto no Recreio dos Bandeirantes. Ele se encontra no presídio federal de Campo Grande (MS).

O cargo de rainha deve ser posto à venda no mercado, já que Anitta não deu uma posição definitiva sobre o convite para assumir o lugar. Segundo o Extra, Fabíola, mãe de dois filhos de Rogério, continua fazendo visitas semanais ao marido, em encontros monitorados.

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