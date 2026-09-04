Mulher de Lulinha defende Roberta Luchsinger, após Lula chamá-la de pilantra: ‘Sério?’

Chamada de “pilantra” por Lula em rede nacional de TV, Roberta Luchsinger foi fortemente defendida por Renata Moreira, mulher de Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, durante uma discussão num grupo de WhatsApp com petistas e ministros do governo.

A confusão com a nora do presidente da República começou com uma postagem de um dos integrantes do grupo.

“Como o próprio Lula falou: Pilantra!”, escreveu um dos membros citando as investigações da Polícia Federal contra Roberta.

“Sério?”, reagiu Renata.

“Quem chamou de pilantra foi Lula”, replicou a mesma pessoa.

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“Ninguém pode dizer que é pilantra porque Lula disse. Isso tem muita discussão, presunção de inocência, da qual ele (o próprio sogro) foi vítima”, disse a nora de Lula.

A exemplo da longa amizade com Lulinha, Roberta é muito próxima de Renata — as duas inclusive fizeram tatuagens iguais “BFF” para marcar a amizade –, como mostram fotos nas redes.

A confusão levou o advogado de Lulinha, Marco Aurélio de Carvalho, que também integra o grupo de “zap”, a advertir a todos:

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“Não acho apropriado fazermos este debate por aqui”, disse, concordando com a mulher de Lulinha: “Presunção de inocência para Chico e para Francisco”, disse o advogado.

A nora de Lula reagiu: “Se não apontarmos mais o dedo para ‘Chico ou Francisco’, me calo”.

A confusão escalou para ataques a reportagens da imprensa mostrando que Lula mentiu ao dizer na entrevista para o “JN” que não conhecia Roberta.

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“Eu não conheço essa moça, nunca vi essa moça na minha vida, nunca conversei com essa moça, ela nunca esteve próxima de mim”, disse Lula, ignorando a amizade de Roberta com seu filho, sua nora e a inúmeras fotos de encontros sociais que ela postou com ele ao longo do relacionamento dela com a família presidencial.

O fato de a imprensa ter mostrado as fotos e escancarado a mentira de Lula indignou alguns integrantes do grupo: “Isso é nojento. A imprensa está prestando um desserviço à democracia! Os editores, os jornalistas que se prestam a isso deveriam ter vergonha, mas não têm”, escreveu uma integrante do grupo.

“Impressionante. O tanto de escândalo em que o Rachadinha tá metido e a imprensa divulgando foto da amiga do filho”, disse outra integrante do grupo.

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A breve discussão sobre a cobertura jornalística não desviou o foco da nora de Lula, que seguiu defendendo Roberta. Nesse momento, uma das moderadoras do grupo apagou as mensagens da nora de Lula e tratou de encerrar a crise:

“Eu acho que Lula se enganou quando chamou a Roberta de pilantra. Ele se engana”, escreveu a moderadora do grupo.

“Ok, fim”, disse a mulher de Lulinha.