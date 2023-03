MST ameaça invadir mais fazendas produtivas: “Não comemos eucalipto”

O MST ameaça invadir mais propriedades produtivas. O anúncio foi feito pela líder do movimento na Bahia, Eliane Oliveira, que coordenou o ataque às fazendas da empresa Suzano nesta semana. A ameaça foi feita depois que a Justiça determinou a reintegração de posse. “Continuamos por aqui fazendo luta. E temos disposição para outras ocupações”, disse Eliane.

A líder do movimento na Bahia lembrou que a Suzano possui 900 mil hectares de terras com eucalipto plantado no extremo sul da Bahia. “Não comemos eucalipto”, justificou.

Eliane não é a única líder do movimento que anuncia guerra contra o chamado agronegócio, representando pelos grandes fazendeiros e as grandes empresas ligadas à agricultura. Um dos coordenadores nacionais do MST, João Paulo Rodrigues, reafirmou que o movimento vai defender junto ao governo mais recursos para a agricultura familiar, em detrimento do agronegócio.

João Paulo, que foi coordenador de mobilização da campanha eleitoral do presidente Lula, defende a diminuição dos recursos para financiar o agronegócio e aumentar para o dinheiro para a agricultura familiar. “O governo Lula ganhou as eleições para atender a agricultura familiar e não o agro”, disse João Paulo. As declarações de Eliane e João Paulo foram feitas para o jornal Brasil de Fato.