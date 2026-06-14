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MPF vai verificar possíveis violações em megaoperação no Rio de Janeiro

Órgão solicitou acesso a resultado de perícias e laudos necroscópicos

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 jun 2026, 16h01
Corpos expostos por moradores após operação policial no Rio
Corpos expostos por moradores após operação policial no Rio (Tomaz Silva/Agência Brasil)
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MPF vai verificar possíveis violações em megaoperação no Rio de Janeiro Priorize VEJA no Google

O MPF abriu um procedimento administrativo para verificar se houve violação aos protocolos de direitos humanos na megaoperação policial realizada no ano passado nos complexos do Alemão e da Penha, no Rio de Janeiro, que deixou 121 mortos.

A Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão determinou a expedição de um ofício à Polícia Civil do Rio solicitando envio da perícia e dos laudos necroscópicos e acesso às imagens das câmeras corporais.

A medida é baseada em uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, relator no STF da chamada ADPF das Favelas, que garantiu acesso ao material.

Também foi solicitado o agendamento de uma reunião com o Ministério da Justiça para tratar de uma possível cooperação na análise dos dados.

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