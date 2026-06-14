MPF vai verificar possíveis violações em megaoperação no Rio de Janeiro

O MPF abriu um procedimento administrativo para verificar se houve violação aos protocolos de direitos humanos na megaoperação policial realizada no ano passado nos complexos do Alemão e da Penha, no Rio de Janeiro, que deixou 121 mortos.

A Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão determinou a expedição de um ofício à Polícia Civil do Rio solicitando envio da perícia e dos laudos necroscópicos e acesso às imagens das câmeras corporais.

A medida é baseada em uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, relator no STF da chamada ADPF das Favelas, que garantiu acesso ao material.

Também foi solicitado o agendamento de uma reunião com o Ministério da Justiça para tratar de uma possível cooperação na análise dos dados.