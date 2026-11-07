MPF investiga possíveis falhas em prorrogação de concessão de ferrovia

O MPF instaurou um inquérito civil para investigar possíveis falhas na prorrogação antecipada do contrato de concessão da Ferrovia Centro-Atlântica (FCA), operada pela VLI Multimodal S.A.

A investigação, conduzida pelo procurador Gustavo Torres Soares, analisa a vantagem econômica do acordo, o cumprimento de metas e a destinação de trechos devolvidos.

“O inquérito vai apurar supostas irregularidades no processo de prorrogação antecipada do contrato de concessão da Ferrovia Centro-Atlântica (FCA), operada pela concessionária VLI Multimodal S.A., envolvendo a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e a União, especialmente quanto à vantajosidade da medida em comparação com a relicitação, ao cumprimento das metas contratuais, à suficiência da participação social e à destinação dos trechos ferroviários a serem devolvidos”, diz o despacho.

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) justificou divergências financeiras nos investimentos previstos e afirmou que as mudanças passaram por audiência pública.

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Como parte das diligências, o órgão solicitou ao Tribunal de Contas da União (TCU) informações atualizadas sobre a análise do processo de renovação.