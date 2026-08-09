MPF investiga lentidão excessiva do INSS na análise de processos

O MPF abriu na semana passada um inquérito para apurar denúncias contra o INSS no Amapá, envolvendo “morosidade excessiva na análise e concessão de benefícios previdenciários e assistenciais”.

Para além dos problemas registrados no estado da região Norte, a Previdência enfrentou, ao longo de todo o mandato de Lula, uma situação de colapso nos serviços, com instabilidades de sistemas eletrônicos, fraudes e vazamentos de dados de beneficiários e a lentidão da fila, que chegou a bater a casa dos 3 milhões de brasileiros aguardando análise de processo.

Recentemente, com a proximidade da campanha, o presidente Lula trocou o comando do INSS. A nova gestão vem baixando o número de processos na fila, mas enfrenta críticas pelo elevado volume de pedidos negados — o que levanta suspeitas de que a pauta esteja sendo limpa artificialmente, segundo interlocutores do próprio órgão.