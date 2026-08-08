MPF investiga irregularidades em títulos minerários em Minas Gerais

A Agência Nacional de Mineração é investigada por emitir títulos minerários em áreas de preservação ambiental e vários parques estaduais em Minas Gerais.

O inquérito é vinculado à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal e tem objetivo de apurar a existência desses títulos.

Os títulos na mira do órgão envolvem autorizações que se sobrepõem a unidades de conservação de proteção integral ou sua zona de amortecimento.

O Monumento Natural Estadual Pico da Ibituruna e os parques estaduais Rio Corrente, Rio Doce, Serra da Candonga e Sete Salões são citados na apuração.