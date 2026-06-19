MPF investiga denúncia de ‘rachadinha’ nos Correios
Denúncia apresentada por sindicato da categoria está sendo analisada em inquérito
O MPF está investigando uma denúncia de tráfico de influência e “rachadinha” dentro dos Correios, apresentada pelo sindicato da categoria.
Uma análise preliminar reconheceu a gravidade dos fatos e levou à abertura de um inquérito pela PF.
Entretanto, o caso foi enviado do Rio de Janeiro, onde a denúncia foi apresentada, para Brasília, sede da estatal.
A suspeita é de distribuição de funções gratificadas, em troca de 15% da remuneração.
A denúncia do sindicato é baseado no relato de 13 testemunhas, além de mensagens e comprovantes bancários.