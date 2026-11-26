O MPF abriu um inquérito civil para apurar se há omissão do governo federal e da Anac em regulamentar o transporte aéreo de animais de apoio emocional que acompanham pessoas com deficiência, especialmente pessoas com transtorno do espectro autista (TEA).

O órgão ressaltou que a situação tem causado uma “massiva judicialização individual”, inclusive com decisões conflitantes, além de “graves violações concretas aos direitos fundamentais de passageiros com deficiência”.

Atualmente, há apenas uma lei federal obrigando o transporte gratuito de cães-guia para acompanhar pessoas com deficiência visual, além de uma resolução e uma portaria da Anac que deixam o transporte de animais de apoio emocional como uma opção para as empresas.

Em resposta a um procedimento preliminar, a Anac defendeu a necessidade de estudos técnicos sobre o tema, enquanto o Ministério dos Portos e Aeroportos informou ter criado o Plano para Melhoria do Transporte Aéreo de Animais Domésticos e a Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência comunicou a realização de uma parceria com o Instituto Federal Catarinense (IFC) para elaborar subsídios técnicos sobre novos perfis de cães de serviço e assistência.