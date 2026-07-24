MPF arquiva denúncia do Psol contra Tarcísio de Freitas sobre elo com PCC

O MPF arquivou recentemente, por falta de provas, uma investigação contra o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, por recebimento de doação eleitoral, no pleito de 2022, de uma empresária supostamente ligada ao PCC.

O fato foi denunciado pelo PSOL ao órgão. Na decisão, o MPF aponta fragilidades do caso: “Não há elemento concreto que vincule a doação eleitoral ao crime organizado e não há indício mínimo de ciência, participação, omissão ou facilitação atribuível ao governador”.

O procedimento já havia sido arquivado pela Procuradoria por ausência de provas, mas o órgão recebeu um recurso contra essa decisão. O arquivamento agora se dá em relação ao recurso.

“Não há no expediente indícios suficientes de possível conduta apta a ensejar a abertura de investigação de natureza criminal ou cível, ainda que preliminar, por esta Procuradoria Regional Eleitoral”, decidiu o órgão.