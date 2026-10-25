MPF-AM abre inquérito contra PRF e Dnit por descumprimento do Código de Trânsito

O Ministério Público Federal no Amazonas (MPF-AM) formalizou a abertura de um inquérito civil para investigar a conduta da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). A apuração aponta para uma suposta omissão dos órgãos na aplicação de dispositivos da Lei nº 14.071/2020, que alterou regras sobre a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), pontuação para suspensão do documento, transporte de crianças e exames toxicológicos.

A investigação, sob condução do procurador da República Igor Jordão Alves, busca apurar se a PRF e o Dnit deixaram de aplicar a conversão automática de infrações leves e médias em advertência por escrito para condutores primários. O inquérito foi instaurado após a coleta de elementos preliminares no procedimento preparatório.

Com o processo devidamente autuado no âmbito da Procuradoria da República no Amazonas, foram determinadas as diligências necessárias para dar prosseguimento à instrução e à coleta de provas.