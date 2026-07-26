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Brasil

MPF abre procedimento para acompanhar acordo de Goiás com os EUA sobre terras raras

Parceria com o governo de Donald Trump foi firmada ainda na gestão de Ronaldo Caiado no governo goiano

Por Robson Bonin Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 jul 2026, 12h01
Mina de exploração de terras raras: minerais são pilar da economia altamente tecnológica
Mina de exploração de terras raras: minerais são pilar da economia altamente tecnológica (Divulgação/Divulgação)
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MPF abre procedimento para acompanhar acordo de Goiás com os EUA sobre terras raras Priorizar nos meus resultados Google

O MPF abriu recentemente um procedimento para investigar as negociações do Governo de Goiás com os Estados Unidos sobre a exploração de terras raras no estado.

O acordo foi firmado ainda durante a gestão de Ronaldo Caiado, em março deste ano, a partir de um memorando de entendimento com o governo de Donald Trump para cooperação em minerais críticos e terras raras, focando na exploração em Minaçu pela mineradora Serra Verde.

O acordo com o Departamento de Estado norte-americano tem vigência de cinco anos e é focado em governança, investimento e segurança da cadeia de suprimentos de minerais críticos.

Segundo o MPF, além acordo com os americanos, há outro firmado pela gestão goiana com a Japan Organization for Metals and Energy Security (JOGMEC), com vigência até 31 de março de 2027, sobre cooperação em mineração, processamento e manufatura de valor agregado de terras raras.

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O órgão afirma que não recebeu os documentos que detalham as negociações e, por isso, abriu o procedimento para “aferição do conteúdo e acompanhamento dos desdobramentos” dos acordos “para exame de eventual repercussão sobre a titularidade e o regime constitucional dos recursos minerais e as competências privativas da União”.

O caso foi colocado em sigilo pelo MPF e o governo goiano tem trinta dias para enviar os documentos ao órgão.

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No mês passado, Goiás aprovou um marco regulatório estadual sobre minerais críticos. O estado tem a única cidade fora da Ásia a produzir em escala comercial elementos essenciais para a indústria de tecnologia.

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