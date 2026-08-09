MPF abre mais um inquérito para investigar irregularidades da Crefisa no INSS

O MPF abriu mais um inquérito para investigar “irregularidades” dos benefícios previdenciários intermediados pela Crefisa junto a aposentados do INSS. O caso é sigiloso.

A lista de apurações no órgão é grande. Em abril, o Radar mostrou que o órgão havia decidido abrir uma investigação para tratar de “práticas abusivas” da Crefisa. O caso remetia a uma decisão do INSS.

Em agosto do ano passado, o INSS suspendeu os contratos da financeira, após identificar irregularidades na prestação de serviços aos aposentados e pensionistas, como coação de aposentados, venda casada de produtos e até atrasos em pagamentos.