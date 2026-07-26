MPF abre inquérito para investigar irregularidades em emenda parlamentar no Acre

O MPF abriu recentemente um inquérito para investigar possíveis fraudes no uso de recursos de uma emenda parlamentar do deputado Zezinho Barbary, do PP do Acre.

Segundo o órgão, o caso envolve um repasse de cerca de 1 milhão de reais para a construção de uma quadra de esportes numa área rural da cidade de Porto Walter, base eleitoral do parlamentar no estado.

Os indícios de “emprego irregular” da emenda do parlamentar levou o órgão a acionar a Prefeitura de Porto Walter, que terá dez dias para esclarecer as denúncias que chegaram ao MPF.

Entre os documentos que a gestão municipal deverá enviar ao órgão estão, os investigadores cobram, por exemplo, o orçamento estimativo de preços elaborado na fase preparatória do procedimento licitatório.

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Também é solicitado o edital da licitação, as propostas apresentadas, o mapa comparativo de preços dos licitantes, a ata de julgamento do processo, o contrato celebrado e as manifestações da unidade jurídica e do controle interno sobre a licitação.