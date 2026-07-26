MPF abre inquérito para investigar irregularidades em emenda parlamentar no Acre
Órgão mira possíveis fraudes no uso de recursos repassados pelo deputado Zezinho Barbary, do PP, para uma obra em Porto Walter
O MPF abriu recentemente um inquérito para investigar possíveis fraudes no uso de recursos de uma emenda parlamentar do deputado Zezinho Barbary, do PP do Acre.
Segundo o órgão, o caso envolve um repasse de cerca de 1 milhão de reais para a construção de uma quadra de esportes numa área rural da cidade de Porto Walter, base eleitoral do parlamentar no estado.
Os indícios de “emprego irregular” da emenda do parlamentar levou o órgão a acionar a Prefeitura de Porto Walter, que terá dez dias para esclarecer as denúncias que chegaram ao MPF.
Entre os documentos que a gestão municipal deverá enviar ao órgão estão, os investigadores cobram, por exemplo, o orçamento estimativo de preços elaborado na fase preparatória do procedimento licitatório.
Também é solicitado o edital da licitação, as propostas apresentadas, o mapa comparativo de preços dos licitantes, a ata de julgamento do processo, o contrato celebrado e as manifestações da unidade jurídica e do controle interno sobre a licitação.