MPF abre inquérito para investigar apagão na saúde pública do Amapá

O MPF abriu recentemente um inquérito para investigar falhas e omissões em serviços da rede de saúde pública no Amapá.

O estado tem importantes políticos na República, como o atual líder do governo Lula no Congresso, Randolfe Rodrigues, e o atual presidente do Senado, Davi Alcolumbre.

Segundo o órgão, a omissão do Estado na prestação de serviços à população começou a ser investigada a partir de denúncia de 2025, quando iniciou-se a investigação sobre “possível violação ao direito fundamental a saúde, diante da demora na realização de cirurgia de mamoplastia redutora pelo Sistema Único de Saúde no Estado do Amapá”.

O inquérito vai apurar “eventual omissão estatal e falha estrutural na prestação de serviços de saúde pelo Sistema Único de Saúde (SUS) no Estado do Amapá, caracterizada pela represamento da demanda, morosidade excessiva na fila de regulação e insuficiência da capacidade operacional e contratual para a realização de cirurgias de mamoplastia redutora e reparadora funcional”.