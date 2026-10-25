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Brasil

MPF abre inquérito para investigar apagão na saúde pública do Amapá

Órgão aponta falhas estruturais no SUS e represamento de demanda por cirurgias especializadas

Por Robson Bonin Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 out 2026, 14h01
Desigualdade brutal: região Sudeste concentra a maior razão de médicos por mil habitantes (3,7), enquanto o Norte do país tem a menor (1,7)
Segundo o órgão, a omissão do Estado na prestação de serviços à população começou a ser investigada a partir de denúncia de 2025 (Marcelo Casal Jr./Agência Brasil)
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MPF abre inquérito para investigar apagão na saúde pública do Amapá Priorize VEJA no Google

O MPF abriu recentemente um inquérito para investigar falhas e omissões em serviços da rede de saúde pública no Amapá.

O estado tem importantes políticos na República, como o atual líder do governo Lula no Congresso, Randolfe Rodrigues, e o atual presidente do Senado, Davi Alcolumbre.

Segundo o órgão, a omissão do Estado na prestação de serviços à população começou a ser investigada a partir de denúncia de 2025, quando iniciou-se a investigação sobre “possível violação ao direito fundamental a saúde, diante da demora na realização de cirurgia de mamoplastia redutora pelo Sistema Único de Saúde no Estado do Amapá”.

O inquérito vai apurar “eventual omissão estatal e falha estrutural na prestação de serviços de saúde pelo Sistema Único de Saúde (SUS) no Estado do Amapá, caracterizada pela represamento da demanda, morosidade excessiva na fila de regulação e insuficiência da capacidade operacional e contratual para a realização de cirurgias de mamoplastia redutora e reparadora funcional”.

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