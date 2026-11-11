MP que proíbe bets é prorrogada pelo Congresso Nacional por 60 dias

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O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, prorrogou por 60 dias a Medida Provisória que proíbe o funcionamento de casas de apostas online (bets) em todo o Brasil. Assinada por Lula em setembro, a MPV visa combater plataformas ilegais e o endividamento da população, permanecendo válida até março de 2027 caso não seja votada.

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Em publicação desta quarta-feira, 11, no Diário Oficial da União (DOU), o presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre (União-AP), prorrogou por 60 dias a Medida Provisória (MPV) que proíbe o funcionamento de bets (casas de apostas on-line) em todo Brasil. De acordo com tramitação da MPV, a ampliação do prazo ocorre porque a medida ainda não foi votada pelos congressistas.

A MPV assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em meio ao período eleitoral, em setembro, proíbe também exploração, a oferta, a intermediação e a publicidade de apostas. Com a prorrogação, a Medida Provisória continua a valer pelo menos até março de 2027 — o prazo não conta Até lá, caso o Congresso Nacional não vote a medida, ela perderá os efeitos e as apostas online do tipo poderão voltar a atuar no Brasil.

Por parte da atual base governista no Congresso há temor de que o assunto volte a ser tratado apenas na próxima legislatura, quando o governo Lula encarará um Poder Legislativo mais à direita — o PL, por exemplo, principal opositor do petista atualmente, conseguiu 121 das 513 cadeiras na Câmara dos Deputados. Haverá ainda tentativa do governo federal costurar uma votação na atual legislatura para aprovar a MPV. Caso contrário, a análise ficará para próxima composição do Congresso.

A medida assinada por Lula em setembro também criou o Comitê Interinstitucional de Fiscalização da Exploração e da Publicidade Ilegal de Apostas de Quota Fixa. A meta é combater plataformas em operação — consideradas ilegais. Ao publicar a MPV, Lula havia dito durante a campanha eleitoral que o motivo, entre outros, foi o aumento de endividamento da população brasileira. As apostas on-line, segundo o governo petista, foram responsáveis pela perda de 62,5 bilhões de reais apenas em 2025.