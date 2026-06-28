MP arquiva inquérito que investigava déficit nos Correios

O Ministério Público decidiu arquivar um inquérito civil que investigava o déficit nos Correios e uma eventual responsabilidade da gestão do ex-presidente Fabiano Silva dos Santos, que pediu demissão há um ano.

Na avaliação do órgão, não ficou demonstrado dolo, improbidade administrativa ou responsabilidade pessoal da antiga gestão pelo prejuízo da estatal, que ficou em 8,5 bilhões de reais em 2025.

Uma perícia técnica chegou a ser realizada, mas concluiu que a deterioração financeira da empresa foi causada pelo aumento da tributação sobre produtos importados, a redução das remessas internacionais e o crescimento das despesas administrativas e trabalhistas.